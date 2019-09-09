"Барыс" победил "Куньлунь" в регулярном чемпионате КХЛ

"Куньлунь" победил "Барыс" в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2. "Барыс" добился второй победы в сезоне и набрал 4 очка. В активе клуба из Китая столько же баллов.

Победную шайбу забросил нападающий Никита Михайлис.

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