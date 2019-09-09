"Барыс" победил "Куньлунь" в регулярном чемпионате КХЛ

"Куньлунь" победил "Барыс" в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2. "Барыс" добился второй победы в сезоне и набрал 4 очка. В активе клуба из Китая столько же баллов.
Победную шайбу забросил нападающий Никита Михайлис.
Читайте также:
Суд назначил заседание по иску экс-футболиста Алдонина к МВД
Экс-футболисту "Арсенала" запретили видеться с женой и сыном
Bellator готовит прощальный бой Федора Емельяненко
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Своими размышлениями о трагедии делится Андрей Караулов.