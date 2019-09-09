"Монако" стал самым успешным продавцом в этом десятилетии

Организация CIES Football Observatory провела исследования трансферного рынка. Самым успешным клубом по продажам стал "Монако". С 1 января 2010 года клуб продал футболистов на 1,029 млрд евро.

Следом идет "Челси". Лондонцы совершили продаж на 868 млн евро. Третье место у "Ювентуса" — 787 млн евро. Далее расположились "Бенфика" (780), "Реал" (763), "Атлетико" (754), "Рома" и "Барселона" (по 726), "Ливерпуль" (716) и дортмундская "Боруссия" (678).

Стоит отметить, что в двадцатке лучших команд оказалось лишь три клуба, не выступающих в топ-5 лигах — португальские "Бенфика" и "Порту", а также голландский "Аякс".

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