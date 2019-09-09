Компания EA Sports выпустила игру FIFA20 и назвала футболистов с самым высоким рейтингом. Лучшим стал нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Его показатель — 94 из 100.
В десятку лучших вошли:
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