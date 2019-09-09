Месси, Роналду и Неймар лучшие в FIFA20

Компания EA Sports выпустила игру FIFA20 и назвала футболистов с самым высоким рейтингом. Лучшим стал нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Его показатель — 94 из 100.

В десятку лучших вошли:

Лионель Месси ("Барселона") — 94, Криштиану Роналду ("Ювентус") — 93, Неймар ("ПСЖ") — 92, Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") — 91, Эден Азар ("Реал") — 91, Ян Облак ("Атлетико") — 91, Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") — 90, Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 90, Лука Модрич ("Реал") — 90, Марк-Андре тер-Штеген ("Барселона") — 90.

Читайте также:

Определены все пары плей-офф Кубка мира по баскетболу

"Монако" стал самым успешным продавцом в этом десятилетии

"Барыс" победил "Куньлунь" в регулярном чемпионате КХЛ