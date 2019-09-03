Украинский боксер Ломаченко не откажется от друзей из России

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что не вмешивает в личные дела политику. У чемпиона мира в легком весе множество друзей из России, от которых спортсмен не собирается отказываться, несмотря на разногласия между странами.

"Я дружил с ними из детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда мы были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах.

Ну а от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там, наверху идет какая-то дележка, какая-то политика", - заявил Ломаченко в интервью ВВС.

Читайте также:

Головин и Черышев с опозданием прибыли в сборную России

ФИФА установит цену на Неймара в 2020 году

Овечкин в NHL20 получил низкий рейтинг и пообещал стать лучше