Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что не вмешивает в личные дела политику. У чемпиона мира в легком весе множество друзей из России, от которых спортсмен не собирается отказываться, несмотря на разногласия между странами.
"Я дружил с ними из детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда мы были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах.
Ну а от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там, наверху идет какая-то дележка, какая-то политика", - заявил Ломаченко в интервью ВВС.
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