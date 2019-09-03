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Украинский боксер Ломаченко не откажется от друзей из России

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что не вмешивает в личные дела политику. У чемпиона мира в легком весе множество друзей из России, от которых спортсмен не собирается отказываться, несмотря на разногласия между странами.

"Я дружил с ними из детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда мы были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах. 

Ну а от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там, наверху идет какая-то дележка, какая-то политика", - заявил Ломаченко в интервью ВВС.

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