Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал свой рейтинг в NHL20. Игра выходит 13 сентября, а россиянин получил общую оценку 92. Выше рейтинг только у форвардов Конора Макдэвида ("Эдмонтон"), Сидни Кросби ("Питтсубрг") и Никиты Кучерова ("Тампа").
"Я принимаю это! Но в следующий раз стану лучше", - написал Овечкин в Twitter.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он завоевал Кубок Стэнли, а также восемь раз - "Моррис Ришар Трофи". Этот приз вручается лучшему снайперу сезона.
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