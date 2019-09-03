Овечкин в NHL20 получил низкий рейтинг и пообещал стать лучше

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал свой рейтинг в NHL20. Игра выходит 13 сентября, а россиянин получил общую оценку 92. Выше рейтинг только у форвардов Конора Макдэвида ("Эдмонтон"), Сидни Кросби ("Питтсубрг") и Никиты Кучерова ("Тампа").

"Я принимаю это! Но в следующий раз стану лучше", - написал Овечкин в Twitter.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он завоевал Кубок Стэнли, а также восемь раз - "Моррис Ришар Трофи". Этот приз вручается лучшему снайперу сезона.

Читайте также:

Клубы РПЛ летом потратили на футболистов 17 млрд рублей

РПЛ назвала лучший гол августа

МВД проведет проверку из-за жалобы экс-футболистов сборной России