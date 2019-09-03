ФИФА установит цену на Неймара в 2020 году

ФИФА в следующем году назовет цену на футболиста "ПСЖ" Неймара. Эта сумма компенсации, которую сможет заплатить любой клуб за расторжение контракта между игроком и клубом.

Международная федерация имеет право устанавливать сумму компенсации после того, как футболист провел в команде три года и не продлевал контракт. Размер выплаты рассчитывается по специальной формуле.

Агенты Неймара провели с ФИФА несколько консультаций. Им удалось выяснить сумму компенсации. В 2020 году она составит 170 млн евро.

Читайте также:

Овечкин в NHL20 получил низкий рейтинг и пообещал стать лучше

Клубы РПЛ летом потратили на футболистов 17 млрд рублей

РПЛ назвала лучший гол августа