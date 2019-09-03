ФИФА в следующем году назовет цену на футболиста "ПСЖ" Неймара. Эта сумма компенсации, которую сможет заплатить любой клуб за расторжение контракта между игроком и клубом.
Международная федерация имеет право устанавливать сумму компенсации после того, как футболист провел в команде три года и не продлевал контракт. Размер выплаты рассчитывается по специальной формуле.
Агенты Неймара провели с ФИФА несколько консультаций. Им удалось выяснить сумму компенсации. В 2020 году она составит 170 млн евро.
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