Головин и Черышев с опозданием прибыли в сборную России

Российская команда продолжает тренировки перед матчами отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Первая игра состоится 6 сентября в Глазго, вторая - 9 сентября в Калининграде.

Футболисты сборной проводят занятия на базе в Новогорске с понедельника. Сегодня к команде присоединились полузащитник "Валенсии" Денис Черышев и хавбек "Монако" Александр Головин.

Перед началом занятия сборная поздравила защитника Вячеслава Каравева с переходом в "Зенит". В понедельник футболист перешел из голландского "Витесса".

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