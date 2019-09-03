Головин и Черышев с опозданием прибыли в сборную России

Российская команда продолжает тренировки перед матчами отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Первая игра состоится 6 сентября в Глазго, вторая - 9 сентября в Калининграде.
Футболисты сборной проводят занятия на базе в Новогорске с понедельника. Сегодня к команде присоединились полузащитник "Валенсии" Денис Черышев и хавбек "Монако" Александр Головин.
Перед началом занятия сборная поздравила защитника Вячеслава Каравева с переходом в "Зенит". В понедельник футболист перешел из голландского "Витесса".
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