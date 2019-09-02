Организаторы назвали время начала боя Нурмагомедов - Порье

Организаторы турнира UFC 242 назвали время начала боев в Абу-Даби 7 сентября. Главное событие вечера - поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье - начнется в 23.00 по московскому времени.

Сам турнир стартует в 18.00 мск. В октагон в предварительном карде выйдут:

Шамиль Абдурахманов - Кертис Блейдс,

Ислам Махачев - Дэви Рамос,

Маирбек Тайсумов - Диего Феррейра,

Оттман Азаитар - Тиму Пакалену,

Муслим Салихов - Нордин Талеб.

Бой Нурмагомедова и Порье в прямом эфире покажет Первый канал. На счету россиянина 27 побед без поражений, у американца - 25 побед. На кону поединка будет стоять титул в легком весе.

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