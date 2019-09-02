ФИФА назвала номинантов на звание лучших игрока и тренера прошлого сезона. Награждение состоится 23 сентября в Милане на специальной церемонии.
На приз лучшему тренеру претендуют наставники английских команды. Звание могут выиграть Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Маурисио Покеттино. В прошлом сезоне испанец выиграл с "грожанами" премьер-лигу, немец одержал победу в Лиге чемпионов, а аргентинец вывел "шпор" в финал этого турнира.
Лучшим футболистом может стать один из игроков - Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"). Ранее такая же тройка номнинатов была названа УЕФА. Тогда приз завоевал голландец.
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