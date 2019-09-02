Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил владельца "Краснодара" Сергея Галицкого за помощь. Бизнесмен предоставил футболисту своей команды Руслану Камболову личный вертолет, чтобы тот смог быстро отправиться в Ростов-на-Дону и решить проблемы с британской визой.
6 сентября Россия сыграет с Шотландией в Глазго. Камболов был вызван в сборную в срочном порядке из-за травмы полузащитника "Локо" Алексея Миранчука.
"Галицкий предоставил свой вертолет, чтобы Камболов слетал в Ростов и получил там визу. Нам пошли навстречу, ведь мы работаем в одной упряжке. Респект "Краснодару" и Галицкому", — заявил Черчесов.
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