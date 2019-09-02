Галицкий предоставил Камболову личный вертолет, чтобы помочь сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил владельца "Краснодара" Сергея Галицкого за помощь. Бизнесмен предоставил футболисту своей команды Руслану Камболову личный вертолет, чтобы тот смог быстро отправиться в Ростов-на-Дону и решить проблемы с британской визой.

6 сентября Россия сыграет с Шотландией в Глазго. Камболов был вызван в сборную в срочном порядке из-за травмы полузащитника "Локо" Алексея Миранчука.

"Галицкий предоставил свой вертолет, чтобы Камболов слетал в Ростов и получил там визу. Нам пошли навстречу, ведь мы работаем в одной упряжке. Респект "Краснодару" и Галицкому", — заявил Черчесов.

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