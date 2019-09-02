Лев задушил кабана. Дзюба выложил провокационную картинку

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Спартаком" опубликовал в Instagram провокационную картинку. На ней лев душит кабана.

"Всех с нашей победой. Злопыхатели, тссс", - подписал картинку Дзюба.

Игра состоялась на стадионе "Открытие Арена" в воскресенье. Победный гол забил защитник "Зенита" Юрий Жирков. Питерцы после этого догнали лидеров чемпионата - "Краснодар" и "Ростов". На счету команд по 17 очков. ЦСКА набрал 16 очков, "Локомотив" и "Спартак" - по 14.

Сейчас в РПЛ перерыв на матчи сборных. Команда России встретится в отборе Евро-2020 с Шотландией (6 сентября, Глазго) и Казахстаном (9 сентября, Калининград).

В сборную вызван в том числе и Дзюба. Команда сегодня собралась на базе в Новогорске, а 5 сентября футболисты отправятся в Шотландию.

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