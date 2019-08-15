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Туктамышева сравнила фигуристок с участницами шоу "Последний герой"

Спорт » Фигурное катание print

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от предстоящего сезона. По словам девушки, за восемь лет во взрослом фигурном катании такой конкуренции она еще не видела.

"Точно могу сказать, что такой конкуренции как сейчас еще никогда не было. Мне сразу же вспомнилось шоу "Последний герой", где участников делили на два племени", - написала фигуристка в Instagram.

Туктамышева начнет сезон на Кубке Ломбардии в Италии, который пройдет с 13 по 15 сентября в Бергамо.

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