Критиковавший власть Панарин призвал фанатов защитить Сибирь от пожаров

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России по хоккею Артемий Панарин обратился к подписчикам своего аккаунта в Instagram с просьбой.

Хоккеист попросил своих поклонников поддержать петицию с требованием спасти Сибирь от лесных пожаров.

"Сибирь в огне. Защити ее, подпиши петицию", — написал Артемий Панарин.

Напомним, что в Сибири и на Дальнем Востоке вот уже несколько недель кряду горят огромные лесные массивы. В данный момент в зоне задымления находятся почти два десятка населенных пунктов.

Александр Овечкин ранее прокомментировал скандальное и резонансное интервью Артемия Панарина о России и Путине.

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