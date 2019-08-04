Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России по хоккею Артемий Панарин обратился к подписчикам своего аккаунта в Instagram с просьбой.
Хоккеист попросил своих поклонников поддержать петицию с требованием спасти Сибирь от лесных пожаров.
"Сибирь в огне. Защити ее, подпиши петицию", — написал Артемий Панарин.
Напомним, что в Сибири и на Дальнем Востоке вот уже несколько недель кряду горят огромные лесные массивы. В данный момент в зоне задымления находятся почти два десятка населенных пунктов.
Александр Овечкин ранее прокомментировал скандальное и резонансное интервью Артемия Панарина о России и Путине.
Читайте также:
Хоккеист Панарин создает фонд для помощи пенсионерам.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Публикация математической задачи в Twitter-аккаунте "pjmdoll" расколола пользователей соцсети и спровоцировала массовые ругательства.
Несанкционированные митинги являются сценарием по расшатыванию общества и могут привести к распаду страны, заявил Карен Шахназаров.
Несанкционированные митинги являются сценарием по расшатыванию общества и могут привести к распаду страны, заявил Карен Шахназаров.