Овечкин прокомментировал скандальное интервью Панарина

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин высказал свое мнение об интервью нападающего "Рейнджерс" Артемия Пананрина. Ранее форвард клуба из Нью-Йорка раскритиковал власть в интервью ютуб-каналу "Всему Головин", где до этого высказались всего три человека - Алексей Навальный, Илья Варламов и боец Вячеслав Дацик.
Так, Панарин заявил, что в России ничего не изменилось с 90-х годов. Овечкин не согласился с этим.
"Видимо, там, где он живет, ничего не изменилось с 90-х. У меня вот изменилась жизнь, в спорте многое изменилось!" - заявил Овечкин в интервью Sport24.
Отметим, Овечкин во время выборов президента России в 2018 году вошел в Putin Team, неофициальную организацию, которая поддержала Владимира Путина.
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