Синхронистка Ромашина выиграла 21-е золото чемпионата мира

Российская синхронистка Светлана Ромашина в паре со Светланой Колесниченко выиграла золото в произвольной программе дуэтов. Спортсменки за свое выступление набрали 96,667.

Второе место опередили китаянок Сунь Вэньянь/Хуань Сюэчэнь (95,7667 балла) и украинок Марту Федину/Анастасию Савчук (94,100 балла).

Ранее Ромашина и Коечниченко выиграли золото в технической программе. Для Ромашиной это 21-я золотая медаль в карьере. Она может обойти австралийца Макла Фелпса, который за карьеру завоевал 26 наград.

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