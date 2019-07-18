Синхронистка Ромашина выиграла 21-е золото чемпионата мира

Российская синхронистка Светлана Ромашина в паре со Светланой Колесниченко выиграла золото в произвольной программе дуэтов. Спортсменки за свое выступление набрали 96,667.
Второе место опередили китаянок Сунь Вэньянь/Хуань Сюэчэнь (95,7667 балла) и украинок Марту Федину/Анастасию Савчук (94,100 балла).
Ранее Ромашина и Коечниченко выиграли золото в технической программе. Для Ромашиной это 21-я золотая медаль в карьере. Она может обойти австралийца Макла Фелпса, который за карьеру завоевал 26 наград.
Читайте также:
Иранским женщинам разрешили ходить на футбол
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с победой в ралли "Шелковый путь"
Президент федерации биатлона Латвии задержана за получение взятки
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.