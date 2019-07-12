Российские клубы узнали соперников по Еврокубку

В Барселоне состоялась жеребьевка Еврокубка сезона-2019/20. Своих соперников узнали казанский УНИКС и краснодарский "Локомотив". 24 клубов на первом этапе образуют четыре группы по шесть команд. Из каждой группы в следующий раунд выйдут четыре клуба.
УНИКС попал в группу С, где сыграет с "Дарюшафакой", "Цедевитой", "Ховентудом", "Брешией" и "Нантером".
"Локомотив" будет бороться с "Летувос Ритасом", "Тофашем", "Лиможем", "Партизаном" и "Венецией".
Турнир стартует 2 октября. Первый этап завершится 18 декабря.
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