"Зенит" отдал Новосельцева и Цаллагова в "Сочи"

"Зенит" объявил об уходе двух футболистов - защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова. Оба продолжат карьеру в "Сочи". Подробности трансфера клубы не разглашают.
Новосельцев перешел в "Зенит" в 2016 году, но провел за команду всего 9 матчей. Также играл в аренде за тульский "Арсенал", "Анжи" и "Ростов".
Цаллагов был подписан питерцами в 2017 году из "Крыльев Советов". За "Зенит" отыграл 8 поединков. В аренде выступал за московское "Динамо" и "Рубин".
"Зенит" пожелал обоим футболистам удачи в новой команде. "Сочи" дебютирует в премьер-лиге в этом сезоне. Команда будет выступать на стадионе "Фишт". В первом матче в РПЛ сочинцы сыграют на выезде против московского "Спартака".
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