Bottle Cap Challenge: хоккеист Зарипов открыл бутылку шайбой

Хоккеист "Ак Барса" Даинс Зарипов поучаствовал в челлендже, который набирает популярность в соцсетях. Авторы Bottle Cap Challenge предлагают открыть бутылку "с вертушки", то есть ударом ногой с разворота. Участие в эстафете приняли многие известные спортсмены, а также актер Джейсон Стетхэм.
Зарпиов предложил свою версию Bottle Cap Challenge. Он открыл бутылку, сняв крышку броском шайбы.
Зарипов в КХЛ выступал за "Ак Барс" и "Магнитку". В 537-ми матчах он забросил 211 шайб и сделал 292 передачи.
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