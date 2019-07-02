Украинский футболист Кисиль стал игроком "Балтики"

Украинский футболист Руслан Кисиль стал игроком "Балтики". 27-летний полузащитник подписал контракт на один сезон. Вместе с калининградской командой он будет выступать в ФНЛ.



ОЛИМП-Первенство ФНЛ 2018-2019. 29-й тур. Балтика - Химки (2:1)

Кисиль является воспитанником донецкого футбола. Он выступал за команды "Шахтер-3", "Ильичевец", "Десна", "Мариуполь", "Олимпик" и "Колос". Команды из Чернигова, Мариуполя и Коваливки вместе с Кисилем выходили в Украинскую премьер-лигу (УПЛ).

Лучшим сезоном для Кисиля стал сезон-2016/17, когда он вместе с "Мариуполем" выиграл Первую лигу, став лучшим бомбардиром турнира. Форвард забил 17 мячей.

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