Отец Неймара не собирается ехать на переговоры с "Барселоной"

Отец Неймара опроверг сообщения о том, что он вступил в переговоры с "Барселоной" по контракту своего сына. Он одновременно является и агентом футболиста.



Неймар — До Того Как Стал Известен!

Ранее СМИ сообщили, что отец Неймара договорился с каталонцами о контракте. Ожидается, что футболист подпишет пятилетнее соглашение и пойдет на значительное снижение зарплаты. Игрок получит 24 млн евро за сезон вместо 36-ти, как сейчас в "ПСЖ".

"Каталония? Это неправда. Я в Бразилии и останусь здесь до того момента, пока мой сын не вернется в Париж", — приводит Fox Sports слова Неймара.

Контракт между Неймаром и "ПСЖ" действует до 2022 года. Позапрошлым летом он перешел в парижскую команду из "Барселоны" за 222 млн евро.

Читайте также:

Bottle Cap Challenge: хоккеист Зарипов открыл бутылку шайбой

Украинский футболист Кисиль стал игроком "Балтики"

Нурмагомедов посоветовал Макгрегору не делать провокаций в Абу-Даби