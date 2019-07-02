Отец Неймара не собирается ехать на переговоры с "Барселоной"

Отец Неймара опроверг сообщения о том, что он вступил в переговоры с "Барселоной" по контракту своего сына. Он одновременно является и агентом футболиста.
Ранее СМИ сообщили, что отец Неймара договорился с каталонцами о контракте. Ожидается, что футболист подпишет пятилетнее соглашение и пойдет на значительное снижение зарплаты. Игрок получит 24 млн евро за сезон вместо 36-ти, как сейчас в "ПСЖ".
"Каталония? Это неправда. Я в Бразилии и останусь здесь до того момента, пока мой сын не вернется в Париж", — приводит Fox Sports слова Неймара.
Контракт между Неймаром и "ПСЖ" действует до 2022 года. Позапрошлым летом он перешел в парижскую команду из "Барселоны" за 222 млн евро.
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