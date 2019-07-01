Лондонский "Челси" на официальном сайте объявил об уходе пяти футболистов. Клуб в связи с окончанием контрактов покинули нападающий Гонсало Игуаин, защитники Кайл Скотт и Гэри Кэхилл, а также голкиперы Роберт Грин и Эдуарду Карвалью.
Ранее сообщалось, что Игуаин продолжит карьеру в Италии. Его контракт принадлежит "Милану", но аргентинец хотел бы вернуться в "Ювентус". Также существует вероятность, что он перейдет в "Рому".
Гэри Кэхилом интересуется лондонский "Арсенал", а Эдуарду Карвалью подпишет контракт с португальской "Брагой". Роберт Грин в конце сезона объявил о завершении карьеры.
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