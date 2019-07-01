"Челси" расстался с пятью футболистами

Лондонский "Челси" на официальном сайте объявил об уходе пяти футболистов. Клуб в связи с окончанием контрактов покинули нападающий Гонсало Игуаин, защитники Кайл Скотт и Гэри Кэхилл, а также голкиперы Роберт Грин и Эдуарду Карвалью.



«Челси» стал победителем Лиги Европы / Новости от...

Ранее сообщалось, что Игуаин продолжит карьеру в Италии. Его контракт принадлежит "Милану", но аргентинец хотел бы вернуться в "Ювентус". Также существует вероятность, что он перейдет в "Рому".

Гэри Кэхилом интересуется лондонский "Арсенал", а Эдуарду Карвалью подпишет контракт с португальской "Брагой". Роберт Грин в конце сезона объявил о завершении карьеры.

Читайте также:

Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в США

Бузова провела тренировку на стадионе "Барселоны"

Клуб Прохорова "Бруклин" подпишет Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга