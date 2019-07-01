Актриса и ведущая Ольга Бузова выполнила свое обещание и надела форму футбольного клуба "Барселона". Она провела тренировку на стадионе "Камп Ноу".
Бузова тренировалась под руководством бывшего футболиста Жулиано Белетти. После занятия бразилец вручил россиянке футболку и мяч с автографами всех игроков команды.
"Смотрю на фото и сама не верю, что это была я. Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная. Сама себе завидую", - написала Бузова в Instagram.
Ранее Ольга была замечена в форме "Реала". Несмотря на это актриса заявила, что с детства болеет за "Барселону".
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