Бузова провела тренировку на стадионе "Барселоны"

Актриса и ведущая Ольга Бузова выполнила свое обещание и надела форму футбольного клуба "Барселона". Она провела тренировку на стадионе "Камп Ноу".



Бузова тренируется на стадионе "Барселоны"

Бузова тренировалась под руководством бывшего футболиста Жулиано Белетти. После занятия бразилец вручил россиянке футболку и мяч с автографами всех игроков команды.

"Смотрю на фото и сама не верю, что это была я. Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная. Сама себе завидую", - написала Бузова в Instagram.

Ранее Ольга была замечена в форме "Реала". Несмотря на это актриса заявила, что с детства болеет за "Барселону".

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