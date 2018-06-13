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Источник Правда.Ру

Сборную Англии поселили у сгоревшего дома

Спорт

Сборная Англии прилетела на чемпионат мира в Санкт-Петербург. Жить сборная будет в Репино. У базы спортсменов встречали журналисты, которые и отметили подробности жилища.

Сборную Англии поселили у сгоревшего дома. 388007.jpeg
Фото: официальная страница сборной Англии по футболу в facebook.com

Так, особое внимание привлекло ничем не закрытое сгоревшее здание, на которое выходят окна футболистов. Кроме того, отличает место и расположение — близко к железной дороге. Из-за чего на территории комплекса слышен шум от электричек.

Еще одна особенность отеля — низкий и не сплошной забор. Через него легко можно перелезть, чтобы оказаться на территории комплекса. А чтобы охватить балконы и окна номеров взором или объективом камеры, не нужно даже прибегать к физическим упражнениям.

Отметили журналисты и преображение, коснувшееся близлежащей территории, был закрыт фруктовый ларек, отстоявший от репинской гостиницы на расстоянии нескольких сотен метров, и то, как встретили команду. Не было ни традиционного каравая, ни песен, ни кокошников.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в разных городах России встречают футболистов со всего мира. Египтян ждало выступление госансамбля "Вайнах", австралийцев татарский чак-чак и национальные танцы, а португальцев — хлеб и соль под "Подмосковные вечера".

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Темы чм-2018 спорт россия англия сборная англии
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