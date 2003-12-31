Фигуристка Евгения Медведева назвала причину, по которой пропустит этап Кубка России в Москве. Спортсменка во второй раз подряд не выступит на соревнованиях.
Медведева заявила, что испытывает старые проблемы со спиной. Она пообещала выступить на соревнованиях в следующий раз.
"Со мной всё в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но всё тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием.
Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку!" — написала Медведева в Instagram.
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