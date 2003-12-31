Евгения Медведева выступила с обращением к болельщикам

Фигуристка Евгения Медведева назвала причину, по которой пропустит этап Кубка России в Москве. Спортсменка во второй раз подряд не выступит на соревнованиях.

Медведева заявила, что испытывает старые проблемы со спиной. Она пообещала выступить на соревнованиях в следующий раз.