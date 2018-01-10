Проваливший отбор на Олимпиаду-2018 канадец обвинил Россию

Конькобежец из Канады Уильям Даттон после провального выступления во время отборочных соревнований на Олимпийские игры 2018 года потребовал убрать результаты россиян.

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Даттон в своем Twitter возмутился, что при составлении критериев отбора учитываются результаты российских спортсменов. По его словам, "несмотря на данные WADA, отстранение от Олимпиады и Паралимпиады, расследование Ричарда Макларена о российской государственной системе допинга", канадская федерация все еще учитывает результаты русских конькобежцев.

"Разве за это боролось WADA?" - написал Даттон. Он призвал федерацию страны перестать принимать в расчет время россиян, особенно тех, кто был дисквалифицирован за допинг.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

В настоящее время страсти вокруг отлучения сборной России от зимней Олимпиады-2018 немного поутихли, но страна продолжает обсуждать ситуацию, в которой оказались отечественные спортсмены. Призер Олимпийских игр и политик Дмитрий Носов в интервью "Правде.Ру" заявил, что ответственность здесь лежит в первую очередь на наших спортивных чиновниках.