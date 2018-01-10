Конькобежец из Канады Уильям Даттон после провального выступления во время отборочных соревнований на Олимпийские игры 2018 года потребовал убрать результаты россиян.
Даттон в своем Twitter возмутился, что при составлении критериев отбора учитываются результаты российских спортсменов. По его словам, "несмотря на данные WADA, отстранение от Олимпиады и Паралимпиады, расследование Ричарда Макларена о российской государственной системе допинга", канадская федерация все еще учитывает результаты русских конькобежцев.
"Разве за это боролось WADA?" - написал Даттон. Он призвал федерацию страны перестать принимать в расчет время россиян, особенно тех, кто был дисквалифицирован за допинг.
5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.
В настоящее время страсти вокруг отлучения сборной России от зимней Олимпиады-2018 немного поутихли, но страна продолжает обсуждать ситуацию, в которой оказались отечественные спортсмены. Призер Олимпийских игр и политик Дмитрий Носов в интервью "Правде.Ру" заявил, что ответственность здесь лежит в первую очередь на наших спортивных чиновниках.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Польская компания Lindab заставляет украинских рабочих в обязательном порядке носить синие брюки и желтые рубахи.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.