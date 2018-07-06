Черчесов: победили Испанию, но эйфории поддаваться не стоит

Стоит признать, что перед началом всемирного футбольного праздника ни в сборную России, ни в ее предводителя Станислава Черчесова никто не верил. Против главного тренера говорила статистика, дама холодная и безжалостная. Перед чемпионатом мира сборная России под начальством Черчесова провела семь товарищеских игр, не одержав ни одной победы. Это худший результат сборной в новейшей ее истории.

Тогда и сам Черчесов о планах сборной на мундиаль говорил туманно. Мол, задача перед командой на турнире одна — "идти шаг за шагом".

Но Станислав Саламович не унывал: когда до чемпионата мира оставались считанные недели, говорил, что для того, чтобы исправить ошибки, времени — вагон и маленькая тележка. Мало кто верил этому усатому вечно насупившемуся дядьке. И мало кто ожидал, что сборная России по футболу выступить столь хорошо на мундиале. Это еще при том, что чемпионат мира для национальной сборной еще не закончен.

Сегодня же, после двух побед на групповом этапе, выходе в плей-офф и победы над грозной Испанией, изменилась как риторика о сборной, так и риторика главного тренера. Станислав Черчесов признал, что победа над Испанией — хорошая страница в учебнике истории российского футбола. Но, по его словам, поддаваться эйфории нельзя — впереди матч с мастеровитыми и неуступчивыми хорватами. Черчесов заявил, что многие футболисты сборной Хорватии играют в топ-клубах по всему миру, что его подопечные знают их и готовятся играть против них.

Также Черчесов ответил на вопрос о том, важно ли, чтобы игроки сборной играли в Европе, а не в отечественном чемпионате, уровень которого остается под большим вопросом. Станислав Саламович заявил, что, по его мнению, это не имеет никакого значения — ведь раньше у сборной России в европейских клубах играла чуть ли не добрая половина игроков, но результата не было.

Следующий матч сборной России против Хорватии состоится 8 июля, в 21:00 по московскому времени.