Россияне поверили в победу сборной в четвертьфинале и на ЧМ

Сборная России по футболу в этом году совершила настоящее чудо — обыграв на групповом этапе Садовскую Аравию и Египет, российские спортсмены вышли в плей-офф. Первым соперником наших футболистов в сетке стала грозная Испания, которую национальной сборной России удалось преодолеть в серии послематчевых пенальти. Таким образом, в первый раз в своей истории выйдя из группы на чемпионате мира, сборная России тут же поставила новый рекорд — впервые одержала победу в 1/8 финала. Да и не абы над кем, а над самой Испанией!
Столь успешное выступление российских футболистов на мундиале не могло остаться незамеченным. Так, интерес к чемпионату мира в России вырос в разы. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян — как, по их мнению, сборная сыграет в четвертьфинале против неуступчивых и крепких хорватов?
Так, чуть больше половины респондентов — 56 % уверены в том, что Россия обыграет хорватов. 15 % опрошенных настроены не столь оптимистично и считают, что победителями этого матча станут футболисты с Балкан. 10 % — именно столько респондентов считают, что матч закончиться ничьей. Ни много ни мало — аж 19 % участников опроса заявили, что затрудняются дать ответ на поставленный вопрос.
По словам букмекеров, фаворитами предстоящего матча, безусловно, являются хорваты. Они имеют гораздо более слаженную, мастеровитую и мощную атаку, нежели российская сборная. Хорваты вышли в четвертьфинал, обыграв далеко не самую слабую сборную турнира Данию, а до этого на групповом этапе одержали верх над легендарной Аргентиной, чем повергли в шок самого Диего Марадону.
Отметим, что букмекеры принимают ставки на выход сборной Хорватии в полуфинал с коэффициентом 1,6. В случае, если победит Россия, те, кто поставил на нее, обогатятся в 2,5 раза.
Напомним, что четвертьфинальный матч Россия-Хорватия состоится 8 июля в 21:00 по московскому времени.
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