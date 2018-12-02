Определены соперники сборной России на отборочный этап ЧЕ-2020

Сборная России по футболу по итогам жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу 1.

Так, получается, национальная футбольная сборная встретится с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал итоги жеребьевки. Слова российского футболиста приводит официальный аккаунт национальной сборной страны в социальной сети Twitter.

По словам Артема Дзюбы, фаворитом группы 1, в которую угодила Россия, является, безусловно, Бельгия. Неприятными соперниками российский футболист также назвал Шотландию и Кипр. По мнению Дзюбы, при определенных стечениях обстоятельств проблем сборной России по футболу могут доставить и игроки из Казахстана. А вот футболистов из Сан-Марино Артем Дзюба всерьез не воспринимает — он заявил, что этой сборной рад всегда.

Напомним, что отборочный турнир на Евро-2020 стартует в марте следующего года. Финальная же стадия турнира пройдет в 2020 году, в июне и июле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно авторитетному спортивному новостному порталу, Артем Дзюба на минувшем домашнем для сборной России чемпионате мира по футболу сыграл лучше Лионеля Месси. Так, Дзюба в рейтинге лучших форвардов мундиаля оказался на 18-ой строчке, а легендарный аргентинский нападающий лишь на 34-ом.

Фото: ru. fifa.com

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