Роскомнадзор начинает судить "Твиттер" и Facebook

21 января в Роскомнадзоре рассказали о начале административного производства в отношении социальных сетей Facebook и Twitter, а также их управляющих компаний. В ведомстве пояснили, что компании не предоставили доказательств хранения персональных данных россиян в России.
Регулятор рассказал, что получил ответы от компаний на соответствующие запросы. Однако они не содержали никакой конкретной информации о местоположении серверов, которые хранят персональные данные жителей России. Ответы представителей социальных сетей дают понять, что они не исполняют законодательство Российской Федерации, и не собираются делать это в будущем, - считают в Роскомнадзоре.
Напомним, Роскомнадзор сообщил о проверке Twitter и Facebook еще весной 2018 года. Тогда ведомство сообщило, что социальные сети должны исполнять законодательство РФ, по которому данные россиян должны храниться на территории России.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о переговорах между Роскомнадзором и управляющей компанией социальной сети Twitter. Стороны должны обсудить вопрос хранения данных.
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