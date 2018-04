Ученые назвали самый счастливый период жизни в браке

Американские психологи установили, когда в жизни супругов наступает наиболее счастливый период. Оказалось, что через 20 лет совместной жизни, сообщается в исследовании Marital Instability Over the Life Course.

В нем приняли участие более двух тысяч человек. Исследователи обработали данные о меняющихся в течение брака супружеских отношениях. Это и позволило выяснить, что через два десятка лет в жизни супругов наступает состояние наибольшей удовлетворенности.

После заключения брака взаимопонимание супругов снижается. И только через 20 лет отношения нормализуются. В этот период семейные пары чувствуют себя полностью счастливыми.

Ранее сообщалось, что когда между супругами нарастает отчуждение или конфликты, часто вспоминают о так называемых "нормативных" кризисах - одного года, трех, семи и пятнадцати лет. Хотя "возраст" пары не всегда играет роль. Важнее происходящие в ней процессы: первый опыт совместной жизни или свадьба, рождение первенца, повышение или увольнение одного из супругов… Где находятся подводные рифы брака, наткнувшись на которые, любовная лодка может дать трещину?

Так называемый "кризис первого года" — не что иное, как притирка и освоение супругами их семейных ролей. Кризис может начаться после свадьбы, а может и в гражданском браке. Основные его предвестники — снижение градуса романтики и появление бытовых тем в разговорах.

Читайте также:

Семейные скандалы и их причины

Усталость и скука ведут к разводам

Гостевой брак — семья будущего?

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook