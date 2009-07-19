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Источник Правда.Ру

Александр Ширвиндт уйдет с поста худрука Театра Сатиры

Общество

85-летний художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт сообщил, что собирается завершить карьеру и уйти на пенсию. По его мнению, он уже слишком стар, чтобы руководитель театром.

"Разговоры о моем существовании в должности художественного руководителя ведутся, но я пока никуда не ушел. Мысли такие есть, это правда. Давно задумывался о том, чтобы уйти. Я уже старый, должен сидеть с удочкой под кустом, а театру нужна свежая, молодая кровь", - сообщил Народный артист РСФСР.

"Сам я никого назначить на свое место не могу. Театр - это не частная лавочка. Преемников не я буду назначать. Но то, что скоро уйду, это точно", - добавил Ширвиндт.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Владимир Путин поздравлял Александра Ширвиндта с юбилеем.

Глава российского правительства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Театра Сатиры Александру Ширвиндту в связи с юбилеем. 

"Блестящий артист, талантливый режиссер, педагог, неподражаемый рассказчик, Вы всю свою жизнь преданно и с полной отдачей служите искусству. В Вашей творческой биографии немало настоящих побед. Каждая роль на сцене и в кино - становится событием. Эти яркие, виртуозные работы принесли Вам огромную зрительскую любовь. Отрадно, что много сил Вы отдаете родному Театру Сатиры, спектакли которого идут с большим успехом", - отмечается, в частности, в поздравлении. 

Напомним, сегодня любимец миллионов россиян, народный артист России Александр Ширвиндт отмечает свое 75-летие. К разочарованию своих друзей и поклонников, этот день он проведет в тишине на берегу тверского озера.

Темы пенсия старость театр сатиры александр ширвиндт художественный руководитель
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