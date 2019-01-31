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Старик 10 лет ждал у дороги бросившую его дочь

Общество

Пожилой мужчина уже 10 лет ждет свою дочь сидя на улице. В Facebook военнослужащий из Тайланда опубликовал историю мужчины, которого встретил в Бангкоке.

Старик 10 лет ждал у дороги бросившую его дочь. 398162.jpeg

Порамет Мисомфоп случайно заметил старика на дороге 30 января, когда обедал в одном из кафе. Он наблюдал за пожилым мужчиной, но никаких идей, что мог бы делать одинокий старик на дорожном ограждении у мужчины не было. Порамет обратился в ближайшие магазины, где ему удалось узнать, что мужчина сидит здесь уже не один год.

Около 10 лет назад девушка оставила своего отца на обочине дороги, объяснив ему, что не может взять его с собой на работу, попросив немного подождать. Мужчина был уверен, что дочь вернется за ним в любую минуту, и терпеливо ждал. Никто из местных жителей сначала не придал значение случившемуся, но потом старик стал появляться на одном и том же месте каждый день. Сейчас он бездомный и питается тем, что ему приносят работники ближайших кафе.

Старик ничего не может объяснить, произнося лишь две фразы "Она скоро вернется, она скоро вернется" и "Только вернись".

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Темы дочь старик Бангкок бездомный
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