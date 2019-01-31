Старик 10 лет ждал у дороги бросившую его дочь

Пожилой мужчина уже 10 лет ждет свою дочь сидя на улице. В Facebook военнослужащий из Тайланда опубликовал историю мужчины, которого встретил в Бангкоке.

Порамет Мисомфоп случайно заметил старика на дороге 30 января, когда обедал в одном из кафе. Он наблюдал за пожилым мужчиной, но никаких идей, что мог бы делать одинокий старик на дорожном ограждении у мужчины не было. Порамет обратился в ближайшие магазины, где ему удалось узнать, что мужчина сидит здесь уже не один год.

Около 10 лет назад девушка оставила своего отца на обочине дороги, объяснив ему, что не может взять его с собой на работу, попросив немного подождать. Мужчина был уверен, что дочь вернется за ним в любую минуту, и терпеливо ждал. Никто из местных жителей сначала не придал значение случившемуся, но потом старик стал появляться на одном и том же месте каждый день. Сейчас он бездомный и питается тем, что ему приносят работники ближайших кафе.

Старик ничего не может объяснить, произнося лишь две фразы "Она скоро вернется, она скоро вернется" и "Только вернись".

Читайте также:

Почему нужно беречь стариков?

Столетний старик 60 лет живет с раком | Правда.Ру

История любви немолодого мужчины и молодой женщины.