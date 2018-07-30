Украинцы признают: Крымский мост "крыть нечем"

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян поделилась своими впечатлениями от Крымского моста. Оценить переправу она смогла во время путешествия в Керчь.

Фото: most.life

"Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит", - рассказала Монтян в интервью Youtube-каналу Topinform. Об этом сообщает РИА Новости.

Блогер назвала Крымский мост мощнейшим инфраструктурным объектом. Татьян Монтян также призналась, что ранее говорила о невозможности строительства переправы, но сейчас ее мнение в корне изменилось. Мост будет еще более популярен и полезен, когда полноценно будет функционировать его железнодорожная часть, считает Монтян.

"Молодцы, я признаю свою ошибку, я очень рада за земляков!", - не побоялась поздравить россиян блогер.

Ранее "Правда.Ру" писала, открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Его строили четыре года и запустили на полгода раньше срока. Свое официальное название Крымский мост получил в результате народного голосования в декабре 2017 года.

Железнодорожная часть моста будет открыта позже. Российское правительство сдвинуло сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности Крымского моста, на 1 декабря 2019 года. А открытие движения для грузового транспорта планируется на конец 2018 года.

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