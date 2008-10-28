«Целый ряд смелых разбойничьих злодеяний на Кавказе и в Закавказье, на которые печать невольно не переставала призывать внимание, завершился...» - писало "Новое время"

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Что в начале прошлого века казалось значимым людям, жившим в нашей стране, - об этом мы узнаем, перелистав страницы старых бумажных газет за 29 октября разных лет...

Фото: архив Правды.Ру by Pravda.ru

«Новое время», 29 октября (16 октября) 1903 года. Нападение на главноначальствующего Кавказа.

«Целый ряд смелых разбойничьих злодеяний на Кавказе и в Закавказье, на которые печать невольно не переставала призывать внимание, завершился 14-го октября нападением в столице края на самого главноначальствующего генерал-адьютанта князя Голицына… Разбойники и в этом случае пытались соблюсти себя и ту тактику, которой они всегда следуют: они не обратились в беспорядочное бегство, но, отступая, затеяли перестрелку, во время которой из троих нападавших, один был убит и двое других ранены смертельно и вслед затем умерли. Надо надеяться однако, что смерь непосредственных виновников этого дерзкого покушения не подведет окончательно итога этому делу. По всему видно, что если было трое нападавших, то было может быть столько же поджидавших исхода дерзкого покушения на личность главнокомандующего. Старание вытащить князя из экипажа и нанесение кинжалом таких ударов по голове, которые не влекут за собой опасных ран, как бы указывает на то, что задуман был дерзкий план захватить главнокомандующего с тем чтобы потребовать крупную сумму за выкуп его…

Очевидно, что далее так продолжаться не должно и необходимо, отложив в сторону всякую сентиментальность и гуманность, принять немедленно радикальные меры, одной из которых, казалось бы, является прежде всего обезоружение известной части населения, введение строгих мер надзора за ввозом и продажей оружия и патронов, установление строгой ответственности за нарушение этих постановлений, распространяемой и на некоторый круг лиц, к которым имел бы касательство виновный наконец, безусловная передача всех дел о разбойниках и их подвигах ведению военно-полевого суда, конечно не ради применения к этим преступлениям только смертной казни, а ради быстроты решения».

«Русское Слово», 29 октября (16 октября) 1908 года.

«Вчера в обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии профессор механики московского университета Н.Е. Жуковский прочел доклад об успехах воздухоплавания в 1908 году…

Доклад сопровождался демонстрированием на экране изображений современных летательных машин и сцен из жизни воздухоплавателей».

«Правда», 29 октября 1931 года. Открываются показательные мастерские по ремонту обуви.

«К ХIV годовщине Октября Кожмехобъединение Всекопромсоюза организует в Ленинграде, Керчи и Дзержинские (Нижкрай) показательные механизированные мастерские по ремонту обуви.

Для работы в мастерских приезжает несколько групп американских рабочих-обувщиков, специалистов по ремонтному делу. Они везут с собой оборудование и машины. Механизация ремонта увеличивает производительность труда в 5 раз».

«Правда», 29 октября 1941 года. От коменданта гор. Москвы.

«За последние дни отмечен ряд случаев нарушения светомаскировки автотранспортом (как военным, так и гражданским). Водительский состав, имея светомаскировочные колпаки на фарах, намеренно снимает внутри фар маскировочную сетку, тем самым, открывая свет более установленного. Также нарушается светомаскировка в жилых домах. За нарушение правил светомаскировки Управлением Коменданта гор. Москвы привлечена к судебной ответственности гр-ка Рябова А.Ф. и осуждена военным трибуналом к 5 годам тюремного заключения...»

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов « Газетные старости », « Русский журнал », архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.