Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда мясо тает во рту: пошаговый рецепт ароматной домашней тушёнки без автоклава
Кармо вынес вердикт: вот что его поразило в российском футболе — и это не зарплата
Подарите ребёнку каникулы мечты: как получить бесплатную путёвку в лагерь
Wildberries замахнулась на Ситимобил? Слухи, которые могут перевернуть рынок
Сад, который засыпает красиво: вот почему не стоит трогать растения до весны
Справка о дееспособности: новый щит от мошенников на рынке недвижимости
Так плохо, что даже хорошо: зрители Кинопоиска выбрали 5 фильмов, из-за которых можно поссориться
Тело кричало о помощи: пациентку с опухолью вместо УЗИ отправили в магазин за бельём
Йод всему голова: врач рассказал, чем грозит его дефицит и как восполнить без вреда

В последние два дня на петербургской бирже идет скачка и резкое падение всех ценностей... — писала газета Русское Слово 25 октября 1907 года

4:11
Общество

"Московский Листок", 25 октября (12 октября) 1902 года.

Газетные архивы 25 октября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 25 октября

"Из Ростова-на-Дону телеграфируют: "Здесь производит сенсацию заявление в Управу старшего врача городской больницы, что больница переполнена до крайности: укладывают трех больных на двух составленных кроватях; больных вдвое более положенного; коридоры заняты. По роду болезни сортировать нельзя. Констатированы случаи заболевания выздоравливающих, заразившихся болезнью от других, и смертные исходы. Воздух в больницах нестерпимый".

"Русское Слово", 25 октября (12 октября) 1907 года. На бирже.

"В последние два дня на петербургской бирже идет скачка и резкое падение всех ценностей. В широких общественных кругах это явление ставят в связь с переполохом на нью-йоркской бирже и теми массовыми крахами, которые произошли в Америке из-за краха нефтепромышленной фирмы Отто Гейнце".

"Голос Москвы", 25 октября (12 октября) 1908 года. Студенческая жизнь.

"Напоминаем недостаточным студентам, что 15 октября истекает срок подачи прошений в комитет общества для пособия нуждающимся студентам" о назначении нескольких остающихся незамещенными стипендий. После этого числа никакие прошения приниматься не будут".

"Брачная газета", 25 октября (12 октября) 1908 года. Объявление.

"Счастье, счастье, ты еще у меня! Как зовут тебя, счастье? Для меня ты сердечная, милая женщина из общества, немного уставшая, немного изверившаяся, но все же в тайниках своего сердца убежденная, что "нет любви, так гаснет жизнь и дни плывут как дым", пусть же в укромном уголке твоей души останется местечко и мне, неведомому, пусть старая боль будет погребена на век, пусть веселость подымет свою головку из тьмы похороненной тоски. Брак только при взаимности. Москва, главный почтамт, предъявителю квитанции №6825".

"Беднота", 25 октября 1922 года. Лучше поздно, чем никогда.

"Гомель. 60-лений священник села Улазовичи, Лушатинской вол., Клинцовского уезда, Горский отрекся от сана и напечатал в газетах письмо, в котором заявляет, что, как честный человек, он не желает больше затемнять массы крестьянства, что он убедился в лживости церковных владык и отрекается от церкви и сана, и просит считать его не священнослужителем, а просто гражданином".

"Красная Черкесия", 25 октября 1952 года. Учеба пропагандистов.

"В библиотеке Черкесского горкома партии состоялись очередные занятия постоянно действующих семинаров пропагандистов.

На семинаре руководители кружков по изучению истории партии (повышенного и основного типа первого года обучения) лектор горкома партии т. Симуш прочел вводную лекцию по диалектическому и историческому материализму: "Диалектический и исторический материализм — мировоззрение марксистской партии". Затем было проведено семинарское занятие по работе В. И. Ленина "Две тактики социал-демократии в демократической революции".

На семинаре руководителей кружков по изучению биографии И. В. Сталина заведующий отделом пропаганды и агитации горкома партии т. Касимов прочел лекцию на тему: "И.В. Сталин в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции"".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", "Старые газеты", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Новости спорта
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Тело кричало о помощи: пациентку с опухолью вместо УЗИ отправили в магазин за бельём
Йод всему голова: врач рассказал, чем грозит его дефицит и как восполнить без вреда
Коврик перестанет ездить сам по себе: секрет надёжной фиксации из копеечных материалов
Канада ждёт сигнала из Вашингтона: почему Трамп снова заморозил переговоры
Красивые, но ядовитые: какие домашние цветы могут вызвать слепоту и отравление
Напиток, в который влюбляешься с первого глотка: как сварить чай с клюквой и специями
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Ученица Тутберидзе раскрыла имя главной музы в фигурном катании: кто помогает ей блистать на льду
Секреты Ксении Собчак: почему она выбрала ВНЖ в Испании для себя и сына
25 октября: первые камикадзе, уральский дракон и женщины за мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.