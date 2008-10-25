В последние два дня на петербургской бирже идет скачка и резкое падение всех ценностей... — писала газета Русское Слово 25 октября 1907 года

4:11 Your browser does not support the audio element. Общество

"Московский Листок", 25 октября (12 октября) 1902 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 25 октября

"Из Ростова-на-Дону телеграфируют: "Здесь производит сенсацию заявление в Управу старшего врача городской больницы, что больница переполнена до крайности: укладывают трех больных на двух составленных кроватях; больных вдвое более положенного; коридоры заняты. По роду болезни сортировать нельзя. Констатированы случаи заболевания выздоравливающих, заразившихся болезнью от других, и смертные исходы. Воздух в больницах нестерпимый".

"Русское Слово", 25 октября (12 октября) 1907 года. На бирже.

"В последние два дня на петербургской бирже идет скачка и резкое падение всех ценностей. В широких общественных кругах это явление ставят в связь с переполохом на нью-йоркской бирже и теми массовыми крахами, которые произошли в Америке из-за краха нефтепромышленной фирмы Отто Гейнце".

"Голос Москвы", 25 октября (12 октября) 1908 года. Студенческая жизнь.

"Напоминаем недостаточным студентам, что 15 октября истекает срок подачи прошений в комитет общества для пособия нуждающимся студентам" о назначении нескольких остающихся незамещенными стипендий. После этого числа никакие прошения приниматься не будут".

"Брачная газета", 25 октября (12 октября) 1908 года. Объявление.

"Счастье, счастье, ты еще у меня! Как зовут тебя, счастье? Для меня ты сердечная, милая женщина из общества, немного уставшая, немного изверившаяся, но все же в тайниках своего сердца убежденная, что "нет любви, так гаснет жизнь и дни плывут как дым", пусть же в укромном уголке твоей души останется местечко и мне, неведомому, пусть старая боль будет погребена на век, пусть веселость подымет свою головку из тьмы похороненной тоски. Брак только при взаимности. Москва, главный почтамт, предъявителю квитанции №6825".

"Беднота", 25 октября 1922 года. Лучше поздно, чем никогда.

"Гомель. 60-лений священник села Улазовичи, Лушатинской вол., Клинцовского уезда, Горский отрекся от сана и напечатал в газетах письмо, в котором заявляет, что, как честный человек, он не желает больше затемнять массы крестьянства, что он убедился в лживости церковных владык и отрекается от церкви и сана, и просит считать его не священнослужителем, а просто гражданином".

"Красная Черкесия", 25 октября 1952 года. Учеба пропагандистов.

"В библиотеке Черкесского горкома партии состоялись очередные занятия постоянно действующих семинаров пропагандистов.

На семинаре руководители кружков по изучению истории партии (повышенного и основного типа первого года обучения) лектор горкома партии т. Симуш прочел вводную лекцию по диалектическому и историческому материализму: "Диалектический и исторический материализм — мировоззрение марксистской партии". Затем было проведено семинарское занятие по работе В. И. Ленина "Две тактики социал-демократии в демократической революции".

На семинаре руководителей кружков по изучению биографии И. В. Сталина заведующий отделом пропаганды и агитации горкома партии т. Касимов прочел лекцию на тему: "И.В. Сталин в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции"".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", "Старые газеты", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.