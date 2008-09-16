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Источник Правда.Ру

"Сделаю классно": Шнуров рассказал, зачем пошел в политику

Общество

Ранее Сергей Шнуров решил заняться политикой и вступил в партию Бориса Титова "Партия Роста". Шоумен решил объяснить, почему принял такое решение и подчеркнул, что это не он пошел в политику, а "политика пришла к нему".

"Это тот случай, когда политика сама пришла ко мне, постучала в двери. Ввиду того, что я вел острополитический блог в Instagram, я вынужден был смотреть на эти наши политические физиономии. И в один момент мне показалось - может быть, самонадеянно, - что я могу этим людям объяснить, что нашу страну можно сделать лучше. Это абсолютно не пафосные какие-то слова, это совершенно нормально, когда мужчина после 40 лет, добившись успехов, оборачивается вокруг и говорит: давайте я вам помогу, сделаю классно", - пояснил Шнуров.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Сергей Шнуров мог сыграть криминального авторитета.

В Санкт-Петербурге проходят съемки новой картины Романа Качанова-младшего "Псевдоним для героя". Одну из центральных ролей в этом фильме исполнит известный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который предстанет в образе криминального авторитета.

"Шнуров олицетворяет рок-н-рольное, хулиганское отношение к, якобы, серьезным ситуациям, которые возникают в фильме. Эта линия будет идти лейтмотивом всей картины, - сказал Роман Качанов. - Кроме того, Сергей Шнуров интересен как хороший актер и незаурядная личность, он сможет привнести в картину определенную содержательность".

В фильмографии Шнурова уже семь картин, а в девяти фильмах он выступал как композитор. Создатели ленты не исключают, что и в "Псевдониме для героя" также прозвучит музыка Сергея Шнурова, сообщает РИА Новости.

По словам генерального продюсера фильма Алексея Редозубова, об этом уже есть предварительная договоренность. "Музыки в картине будет много и разной: "Это будет микс", - сказал Качанов. - Мне любопытны многие направления в музыке: и хип-хоп, и рэп, и рок-н-ролл, ненавижу только попсу".

Темы политика борис титов партия роста сергей шнуров
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