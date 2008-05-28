С наступлением темноты они подползают к вражеским окопам и блиндажам… своевременно вскрывая замыслы врага… — писала газета Знамя Родины 28 мая 1942 года

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"Московский листок", 28 мая (15 мая) 1906 года. Крупная кража.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 28 мая

"Вчера, проживающая на даче Кадникова в Петровско-Разумовском, дворянка Е. Е. Таунлей обнаружила, что у нее из корзины похитители унесли шкатулку, в которой были деньги, бриллиантовые, золотые и серебряные вещи, а также денежные документы, всего на 6065 рублей".

"Биржевые новости", 28 мая (15 мая) 1906 года.14-летняя мать.

"13-го мая в акушерском отделении одной из больниц сделалась матерью 14-ти летняя девица Александра Ку-ш-ва. ученица одной из белошвейных мастерских. Роды были тяжелые и потребовали вмешательства хирурга. До появления ребенка родители К. и хозяйка ее ничего не знали о беременности девушки. Отцом ребенка, по признанию юной матери, является 16-ти летний Павел Б-г-в, сын старшего дворника, воспитанник одного из частных учебных заведений".

"Русское слово", 28 мая (15 мая) 1907 года. Думские известия.

" Ф. И. Родичев в ответ на вызов В. И. Гурко прислал 14-го мая ночью в редакцию газеты "Речь" следующее свое письмо: М. Г. Владимир Иосифович! Вы прислали мне вызов на дуэль, усмотрев в моих словах, сказанных в Государственной думе по поводу ваших действий в роли товарища министра, сознательную грязную клевету и гнусный поступок. Не касаясь в настоящую минуту значения слов моих, не обсуждая допустимость и ваших выражений, считаю нужным пока заметить, что вы состоите под судом за преступление, не только караемое законом уголовным, Но и противное правилам чести. Пока над вами тяготеет обвинение в том, что вы заведомо сообщали неправду о тех своих действиях, за осуждение коих вы призываете меня к ответу, до тех пор за вами не может быть признано право требовать за такое осуждение удовлетворения путем поединка. Поэтому помимо других соображений, я отклоняю ваш вызов. Федор Родичев".

"Русский голос", 28 мая (15 мая) 1907 года. Смертность в Москве.

"Из только что вышедшего сводного бюллетеня, составленного статистич. отделом моск. гор. управы, видно, что в течение пр. года умерло в Москве 33 459 чел. обоего пола. Наибольшее число умерших: от крупозного воспаления легких (683 ч.)от чахотки (3 023 ч.)болезней органов дыхания (4 843 ч.), желудочно-кишечного катара (6 616 ч.) и т. д.Погибло от убийства 90 чел., от самоубийства 122, от несчастных случаев 272 и от насильственной смерти "неизвестного рода" 371. Смертность детей в Воспит. доме достигла необычайно высокой степени: там умерло их в течение 1906 г. 4 689".

"Знамя Родины", 28 мая 1942 года. Взяты два "языка". Красноармеец Тавтаулов.

"Наши разведчики непрерывно изучают фашистскую оборону и внимательно следят за всеми действиями противника. Они располагаются не только на переднем плане, но зачастую впереди него, тщательно маскируясь на местности… Ничего не ускользает от зоркого взгляда разведчика, ни поезд, подошедший ночью, ни подвода с боеприпасом. Особенных результатов добились в ночной разведке политрук Мазуров, красноармейцы Саитов и Остивой. С наступлением темноты они подползают к вражеским окопам и блиндажам, вслушиваются в слова команд, разговоры, звуки моторов и делают из этого свои выводы, своевременно вскрывая замыслы врага…"

"Аргументы и факты", №22, 28 мая 1998 года. Кто в России самый-самый?

"В 1991-м мы сделали выбор в пользу контрастов. Предпочли пеструю Россию — многопартийную, многоукладную и рыночную. Но кто бы мог подумать, что контрасты окажутся такими разительными! Наши невесть откуда взявшиеся "олигархи" богаче иных арабских шейхов. Вчерашний средний класс — учителя, врачи, ученые — превратился в класс нищеты. Шикарные особняки теснят жалкие лачуги. Россия — по-прежнему ядерная и космическая держава. Но при этом министр обороны И. Сергеев с трудом наскребает деньги на обслуживание ракет, а космонавты из последних сил чинят латаную-перелатануюстанцию "Мир". Ростовские, воркутинские, кузбасские шахтеры ложатся на рельсы, чтобы выбить у "пожарной команды", называемой правительством, кровные деньги. Молодой вице-премьер Б. Немцов с решимостью камикадзе лезет в забой, словно надеется отыскать там шахтерские деньги. Мы живем в экстремальное время — время крайностей. Матери продают детей за границу, чтобы купить бутылку. Другие дети других родителей развлекаются Интернетом и танцами в стиле хаус. Кто-то донашивает обноски, у кого — десятки костюмов от Кардена. Кто-то сидит на паперти, а кто-то забавы ради просаживает в казино тысячи долларов. Самые жуткие заказные убийства в Москве соседствуют с самым кричащим благополучием. Гастроли мировых балетных и оперных звезд — с тупой трехаккордной поп-культурой. Самые блестящие хирургические операции — с разрухой в больницах и поликлиниках, стафилококком в роддомах…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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