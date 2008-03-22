Коты имеются на всех фабриках. Работают изредка, а остальное время любят проводить под воротами, у заборов... — писала газета Новости дня 23 марта 1901 года

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"Новости дня", 23 марта (10 марта) 1901 года. Миллионер в лохмотьях.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 23 марта

"На днях один из адвокатов явился на Воскресенскую мануфактуру, (фабр. Б. Якунчикова), разыскивая там некоего крестьянина, находившегося в числе "котов". Коты имеются на всех фабриках. Это — те же золоторотцы. Работают изредка, а остальное время любят проводить под воротами, у заборов… Полежат, а потом вдруг пойдут на короткое время на работу, затем опять где-нибудь валяются… Один из этих "котов" понадобился адвокату для заявления ему, что он — единственный наследник своего умершего родственника, оставившего ему 800 000 рублей.

С большим неудовольствием "кот" оставил свое любимое занятие и, опустив голову, уехал со своим благодетелем. Интересно, что "миллионер-кот" тут же заявил желание пожертвовать 60 00 руб. на устройство общежития для оставшихся семи товарищей-котов на той же фабрике".

"Московский листок", 23 марта (10 марта) 1903 года. Похищение невест.

"Среди армянского крестьянского населения Черноморского побережья в настоящее время очень мало женщин, вследствие чего происходят частые покушения на похищение невест. Так. 12 января несколько крестьян из имения Тессиман ворвались в дом Шахмеликяна и хотели насильно увезти его дочь, но это им не удалось. 23 января некий В. Цуаглян с несколькими сообщниками из Батума обманным образом увезли дочь одной вдовы и только вмешательство полиции освободило девушку из рук похитителей".

"Советское искусство", №12 (747), 23 марта 1941 года. Бег на месте. В. Константинов.

"…Вот тут-то мы и подходим к одному из самых важных моментов в жизни Театра эстрады и миниатюр. Как строит свой репертуар этот театр? Находит ли в нем отражение советская действительность? Очень слабое. Взять хотя бы последнюю программу. Нельзя же в самом деле считать, что бессмысленный лепет чикарьковского "Вовочки" или зубоскальство "Дамских пальчиков" являются образцами советской комедийной драматургии.

Почему молодой театр дожил до такой идейной бедности? Почему его репертуар так мало дает уму и сердцу зрителя? Не потому ли, что он чурается настоящей классики, что круг его современных авторов чрезвычайно ограничен…"

"Огонек", №12, 23 марта 1998 года. Их нравы. Популяризация на крови.

"Летальным исходом закончилась попытка Главного управления физического воспитания Госкомспорта Украины привить подрастающему поколению киевлян любовь к восточным единоборствам.

К ак и предполагали руководители спортивного клуба "Минамото", организовавшие при поддержке вышеупомянутой высокой инстанции серию боев без правил в киевском Дворце спорта 16 марта, кровавое зрелище собрало изрядное количество зрителей. Еще бы, ведь в рекламе эти соревнования преподносились как встреча сборной Украины со сборной мира, состоящей, правда, из трех американских спортсменов и стольких же атлетов из соседней Белоруссии.

На глазах шеститысячной аудитории украинский мастер Евгений Золотарев продемонстрировал небывалую раскрепощенность и волю к победе, отправив в нокаут чемпиона мира 1996 года американца Дугласа Дейча. Когда медики не смогли на ринге привести в чувство заокеанского спортсмена, организаторам соревнований пришлось срочно воспользоваться услугами "скорой". Дейч был доставлен в реанимационное отделение Киевского института нейрохирургии, где, не приходя в сознание, скончался 18 марта.

Однако не менее печальные детали оказались скрытыми от широкой публики: оказывается, бои без правил в киевском Дворце спорта проводились для… популяризации контактных (!) единоборств в целом и украинской школы джиу-джитсу в частности ".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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