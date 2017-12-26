Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал страны, откуда поступали ложные звонки о минировании объектов в России. Это США, Турция, Япония и Украина.
"Проведенное расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа посредством IP-телефонии. В частности, из Турции, Украины, США и Японии", — цитирует Патрушева "АиФ".
По его словам, звонки о заложенных бомбах поступали в 75 регионов России. Ложно заминированы были 2,5 тыс. объектов. В результате эвакуировали около 1 млн человек.
Сейчас российские правоохранительные органы активизировали взаимодействие с иностранными партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 12 декабря МВД сообщило, что основное количество звонков о минировании в российских городах поступило из Сирии. Об этом заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов.
По его словам, "основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии". При этом часть звонков также поступила с территории Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана.
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