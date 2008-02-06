Вчера в зале консерватории случилось необыкновенное происшествие: публика собралась смотреть... босячку Айседору Дункан — писала газета Русский голос 7 февраля 1905 года

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"Русский голос" 7 февраля (25 января) 1905 года. У Рампы. Айседора Дункан. "Вчера в зале консерватории случилось необыкновенное происшествие: публика собралась смотреть даму от Максима… от Максима Горького — "босячку" Айседору Дункан, кончиком ноги истолковывавшую прелюдии, ноктюрны, мазурки и полонезы Шопена!

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 7 февраля

Новый вид "босячества" тенденциозного, идеалом которого является "голоножие", пропагандирующее новый вид танцев, иллюстрирующих серьезную музыку — Шопена, Бетховена, Баха.

Певец босяков, описывая "босячество" подневольное, отнюдь не мечтал о том, что возможно нарождение "босячества добровольного", типа американки Дункан, у которой, кроме души, средством для восприятия и истолкования классической музыки… будет служить босые ноги…

Босячка танцующая на ковру сонату или симфонию Бетховена, фугу Баха, ноктюрн Шопена — действительно курьез, и курьез из ряда вон выдающийся…"

"Новое Время", 7 февраля 1906 года. Одесса, 24 января. "…В гастрономический магазин Захарова, на Пушкинской улице явились четверо вооруженных молодых людей и, забрав из кассы выручку, оставили квитанцию боевой партии броненосца "Князь Потемкин", никто не задержан".

"Огонек", №4, 7 февраля 2000 года. Каждый россиянин уже должен Западу 1000$. "России в очередной раз отказали в деньгах. Правда, никто из-за этого особо не расстроился. И в принципе отказа даже ждали. Ведь рассчитывали на 3 млрд. долларов. В итоге, может быть, удастся получить максимум 350 млн. только от Всемирного банка — в рамках угольного и социального займов в марте-июне. О чем, кстати, уже отрапортовали российские чиновники, заметив, что вообще могут обойтись без поддержки извне до президентских выборов.

Нарочитая демонстрация самостоятельности со стороны российского правительства вполне объяснима: макроэкономические показатели для отчета МВФ и ВБ выглядят неплохо. Но Запад все равно не хочет давать добро на финансирование. Значит, визит международных финансовых организаций в Москву — только средство политического давления. Это подтвердило недавнее заявление заместителя главы МВФ Стэнли Фишера: "Ситуация в России такова, что ни о каких траншах до выборов 26 марта речи идти не может". Правда, президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон уже в Москве опроверг этот тезис, сообщив, что политическая ситуация не будет оказывать влияния на решение банка о предоставлении средств. Словом, западные финансисты поспешили всех уверить в том, что МВФ — организация экономическая, а если у фонда есть политическая озабоченность — это уже другая плоскость. Между тем вице-премьер Виктор Христенко охарактеризовал все заявления заокеанских финансистов как "плохой знак". Более того, по словам Христенко, превращение МВФ в политическую структуру сулит фонду плохую перспективу".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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