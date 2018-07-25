Соратник Ельцина: после развала СССР у России появилось будущее

Бывший госсекретарь Геннадий Бурбулис, который в 1991 году подписал Беловежские соглашения, заявил, что будущее у России есть во многом благодаря развалу СССР.
Россияне "оптимистичны" не напрасно. В основе этого "оптимизма" у жителей страны есть Конституция 1993 года. Он назвал ее "гражданской библией российского социума".
"Когда говорят, что у России нет будущего и она не может предложить внятную и понятную стратегическую цель большинству населения, я говорю: вы заблуждаетесь. В России есть будущее, и оно сформулировано в ценностях и нормах нашей Конституции - образе современного государства. И знаю и вижу, что многие миллионы людей к этому стремятся и способны преодолеть нынешний тупик", - цитирует Delfi Бурбулиса.
Беловежские соглашения Бурбулис окрестил как "документ безупречной легитимности", который "опирался на Конституцию СССР и каждой из наших республик".
"Мы как учредители имели право принять решение, отвечающее историческому моменту. Исторический момент заключался в том, что советская империя распадалась и рушилась на глазах. И распад этот приобрел неуправляемую, неконтролируемую форму. И мы были обязаны найти выход, в первую очередь чтобы не допустить кровавого передела наследства советской тоталитарной империи", - сказал Бурбулис.
Несмотря на то, что Россия - государство новое, она все же является преемницей СССР и многое, что существовало в союзе, отразилось в реалиях нынешней России, заявляет экс-госсекретарь.
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