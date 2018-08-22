Россияне признались, почему ненавидят собственные дома

Всероссийский центр изучения общественного мнения поделился любопытной информацией. Так, оказалось, что за последние 13 лет в два раза сократилось число россиян, недовольных своими жилищными условиями.

В 2018 году довольны своим жильем оказались 72 % граждан России. Подавляющее большинство из них — 84 % — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Те же, кто недоволен состоянием собственного жилья, говорят о том, что расходы на оплату проживания и услуг ЖКХ излишне велики. Также многие говорят о том, что им просто-напросто не хватает жилплощади — слишком мало квадратных метров в их квартирах.

14 % респондентов заявили, что их жилье находится в аварийном состоянии. Пятая часть посетовала на ненадлежащий уровень предоставления услуг ЖКХ. 16 % россиян и вовсе заявили о том, что своего собственного жилья у них нет.

Обзавестись жильем в ближайшие пять лет собираются 23 % опрошенных, при этом почти половина из них возьмут на это ипотеку. Другая половина же надеется на помощь друзей, родственников и знакомых.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно проведенному исследованию ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян верят в то, что существует некая тайная международная организация. Цель ее — подменить историю России и сломать отечественные "духовные скрепы".

Фото: Fotodom. ru

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