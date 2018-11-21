Ушедший на пенсию пилот испортил напоследок самолет

Уже совершив благополучную посадку, пилот врезался крылом в пожарную машину. Это был его последний полёт.

Самолёт марки Airbus 340-313 только что усилиями этого самого пилота прибыл из Мадрида в Буэнос-Айрес. На кадрах, опубликованных Daily Mail, видно, что на посадочной полосе присутствуют пожарные машины. В одну из них, завершая круговой манёвр и врезался самолёт крылом.

В результате происшествия никто не пострадал, а повреждения, полученные самолётом, незначительны. Однако авиатехнику всё равно временно отстранят от полётов. О повреждениях, полученных пожарной машиной, ничего не сказано. Проводится расследование.

Ранее "Правда.Ру" сообщала сведениях, которые пилоты гражданской авиации традиционно не сообщают пассажирам, чтобы не напугать их. Так, по словам пилотов, пассажирам никогда не будут сообщать об опасности турбуленции, террористической угрозе и даже качестве уборки на борту. Также пилоты доверительно сообщили, что понятия не имеют о расположении аэропорта для посадки — внизу слишком много огней и садиться в основном приходится, доверяя приборам и автопилоту.

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