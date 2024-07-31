Станет ли вспышка T Северной короны новой Вифлеемской звездой

Астролог Татьяна Борщ предсказала окончание СВО в 2025 году

2:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Астрономы всего мира с нетерпением ждут вспышки T Северной короны, которая бывает раз в 80 лет. После её прошлой вспышки началась холодная война. На фоне происходящих в мире событий новый взрыв в системе T CrB кажется тревожным предвестником. А может, эта звезда станет Вифлеемской? Обо всём этом Pravda.Ru поговорила с астрологом и публицистом Татьяной Борщ.

Фото: Society for the History of Astronomy is licensed under public domain

"В астрологии есть такое правило: все события, которые нарушают естественный ход на звёздном небе — это, допустим, полные затмения, кометы, — это явления, которые случаются достаточно редко. И чем реже явление, тем больше оно отражается на Земле", — объяснила она.

"Обычно редкие явления сопровождаются редкими событиями — такими, как масштабные войны, землетрясения, катастрофы и так далее. Поэтому я думаю, то, что предполагают сейчас с этой вспышкой астрологи — это имеет место быть", — добавила собеседница издания.

"Сейчас, помимо этой вспышки, планеты располагаются очень похоже, как это было в начале Второй мировой войны. То есть соединив все вот эти тенденции, можно сказать, что мир не успокоится. Я думаю, что СВО закончится в 2025 году, но мир на этом не успокоится. И можно ожидать каких-то масштабных событий ещё достаточно долгое время. Это может быть и Восток, это могут быть ещё какие-то регионы мира, но то, что спокойной жизни миру не видать — это по положению планет видно", — предупредила звездочёт.

"Помимо вспышек, есть реальные положения планет, которые говорят о крайне тяжёлом периоде, о крайне тяжёлой осени этого года, о крайне негативной весне 2025 года. Ситуация успокаивается только во второй половине 2025 года. А вспышка, о которой мы говорим сейчас, может подчеркнуть этот фон, такой тревожный, крайне неблагоприятный небесный фон. Сейчас будет август и квадратура Сатурна и Юпитера. Это очень тяжёлая квадратура, которая отразится, прежде всего, на экономической сфере и на политической. Для меня как для астролога вспышки такого рода — это некий дополнительный фактор. Есть реальное положение планет, есть вспышки, и реальное положение планет вместе с явлением таких вспышек может привести, конечно, к крайне тяжёлым политическим событиям", — заключила она.