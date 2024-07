Станет ли вспышка T Северной короны новой Вифлеемской звездой

Астрономы всего мира с нетерпением ждут вспышки T Северной короны, которая бывает раз в 80 лет. После её прошлой вспышки началась холодная война. На фоне происходящих в мире событий новый взрыв в системе T CrB кажется тревожным предвестником. А может, эта звезда станет Вифлеемской? Обо всём этом Pravda.Ru поговорила с астрологом и публицистом Татьяной Борщ.

Фото: Society for the History of Astronomy is licensed under public domain