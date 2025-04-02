Тонкий и мощный! MacBook Pro изменит представление о ноутбуках

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Apple готовит масштабное обновление MacBook Pro к 2026 году, обещая радикальные изменения в дизайне, дисплее и производительности.

Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Американская корпорация Apple

Это обновление наверняка привлечет внимание даже самых требовательных пользователей Mac.

Главным новшеством станет OLED-дисплей, который заменит нынешние Mini-LED-панели. Apple уже внедрила OLED в iPad Pro 2024 года, и теперь эта технология появится и в MacBook Pro. Использование "Тандем OLED", технологии, накладывающей два слоя RGB, позволит добиться насыщенных цветов и высокой яркости. Ожидается, что Apple также избавится от привычной выемки в экране, заменив её небольшим отверстием для камеры, что сделает дисплей еще более привлекательным.

Apple также намерена изменить внешний вид MacBook Pro. Устройство станет тоньше и легче, сохранив при этом фирменный минималистичный дизайн. Точные параметры пока неизвестны, но можно ожидать, что обновленный ноутбук будет еще более удобным.

Apple оснастит новый MacBook Pro процессором M6, созданным по 2-нанометровому техпроцессу. Эта архитектура обеспечит значительное повышение производительности и энергоэффективности. Новинка будет доступна в версиях с чипами M6, M6 Pro и M6 Max, что позволит пользователям выбрать оптимальный вариант в зависимости от их задач.

Изначально выпуск обновленного MacBook Pro планировался на 2025 год, но сложности с технологией дисплея заставили Apple перенести его на 2026 год. Однако компания обещает, что ожидание того стоит, передает frandroid.

Уточнения

MacBook — бренд ноутбуков линейки Macintosh на операционной системе macOS, разработанный корпорацией Apple.

