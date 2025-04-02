Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как использование древесной золы влияет на рост цуккини?
Бессонница на четырёх лапах: что делать, если собака устраивает ночные концерты
Жир на кухне капитулирует: хозяйки нашли натуральное средство для идеальной чистоты
Почему французы никогда не срезают сырные корки: раскрываем тайну
Тренд, который вышел из-под контроля: почему модный напиток оказался под подозрением
Мягкие, как масло: куриные сердечки в сметанном соусе
Зона вокруг глаз не требует отдельного крема — вот правда
Когда спорткар прикидывается кроссовером: новый Porsche Macan не играет по правилам
Трансграничный экстрим! Как туристы пересекают границу на зиплайне между двумя странами за 60 секунд

Нюдовая помада, которая сделает вас неотразимой — выбираем правильный оттенок

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Нюдовая помада — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Этот универсальный оттенок подходит практически для любого случая, подчеркивая естественную красоту губ. В этом году тренды продолжают развиваться, и мы готовы поделиться с вами самыми актуальными нюдовыми оттенками.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

Песочный нюд

Оттенки песочного цвета идеально подходят для создания естественного макияжа. Это тёплые, мягкие тона, которые визуально делают губы более объёмными, не перегружая образ. Песочные оттенки подойдут как для повседневного макияжа, так и для вечерних выходов.

Розовый нюд

Нежный розовый — это выбор для тех, кто предпочитает лёгкие и романтичные образы. Такой оттенок придаст губам естественную свежесть и подчеркнет вашу молодость. Розовый нюд идеально сочетается с любым стилем, от casual до элегантного.

Коричневый нюд

Коричневые оттенки остаются в тренде и в 2025 году. Этот цвет создает естественный эффект, добавляя глубины и насыщенности. Коричневый нюд хорошо подойдет для создания более драматичного образа, особенно в сочетании с макияжем глаз в коричневых и золотистых тонах.

Как выбрать свой идеальный нюд

Выбирайте оттенок, который наиболее гармонично сочетается с тоном вашей кожи. Если у вас светлая кожа — отдавайте предпочтение розовым и персиковым оттенкам. Для средней и смуглой кожи идеально подойдут песочные и коричневые нюды.

С помощью нюдовой помады вы всегда будете в тренде, создавая безупречный макияж для любого случая.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать
Недвижимость
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать Аудио 
Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции
Садоводство, цветоводство
Змеи в огороде? Не паникуйте — действуйте по этой инструкции Аудио 
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Домашние животные
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки Аудио 
Популярное
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными

С апреля 2025 года старые банкноты 50 евро перестанут принимать в европейских магазинах и банкоматах. Разбираемся, как не остаться с недействительными купюрами.

Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит
Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит
Последние материалы
Жир на кухне капитулирует: хозяйки нашли натуральное средство для идеальной чистоты
Почему французы никогда не срезают сырные корки: раскрываем тайну
Тренд, который вышел из-под контроля: почему модный напиток оказался под подозрением
Мягкие, как масло: куриные сердечки в сметанном соусе
Зона вокруг глаз не требует отдельного крема — вот правда
Когда спорткар прикидывается кроссовером: новый Porsche Macan не играет по правилам
Трансграничный экстрим! Как туристы пересекают границу на зиплайне между двумя странами за 60 секунд
Попробуйте на вкус следующую поездку! Мороженое со вкусом улиток и чеснока — как авиакомпании умеют удивлять
Нюдовая помада, которая сделает вас неотразимой — выбираем правильный оттенок
Тонкий и мощный! MacBook Pro изменит представление о ноутбуках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.