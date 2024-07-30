Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синоптик Михаил Леус сообщил о начале магнитной бури
Стало известно, зачем возить с собой луковицу
Российские учёные разработали новое лекарство против гепатита В
Выяснилось, куда уехали отдыхать Григорий Лепс с юной невестой
Глава АВК Воронков: успех "Собирателя душ" в РФ вызван отсутствием больших премьер
Возможное дополнение Starborn для Starfield: подробности и прогнозы
Вот как понять, что кукуруза готова к сбору
Техасские учёные впервые пересадили титановое сердце человеку
Новые SSD от TeamGroup: T-Force GC PRO Gen5 достигают скорости до 12 500 МБ/с
Все телескопы мира направлены туда, где в августе-сентябре вспыхнет звезда ярче ста тысяч солнц

LA Times рассказала о тысячах ожидающих вспышку звезды T CrB астрономов-любителей

2:14
Наука

"Вы когда-нибудь видели, как взрывается звезда? Скоро у вас появится такой шанс", — анонсирует Los Angeles Times в понедельник.

LA Times рассказала о тысячах ожидающих вспышку звезды T CrB астрономов-любителей
Фото: NASA by Goddard Space Flight Center, PDM

Репортаж под таким заголовком посвящён тысячам астрономов-любителей со всего мира, направивших свои телескопы на созвездие Северной Короны. В августе-сентябре там должна вспыхнуть звезда T Coronae Borealis или T CrB.

NASA и другие научно-исследовательские организации возлагают большие надежды на наблюдения любителей, потому что точная дата вспышки неизвестна, а тратить всё рабочее время и ресурс профессионального оборудования на один объект нерационально.

По словам директора по работе телескопов и почётного исполнительного директора обсерватории Маунт-Вильсон Тома Менегини, как только любители сообщат о вспышке, все передовые обсерватории на Земле и в космосе, включая космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб", переключатся на её наблюдение.

"Многие с нетерпением ждут, когда же увидят новый бриллиант в короне", — подтвердила профессор астрономии из Калифорнийского технологического института Манси Касливал, которая планирует использовать Паломарскую обсерваторию на северо-востоке округа Сан-Диего для наблюдения за событием.

T CrB — на самом деле двойная звёздная система в 3000 световых лет от Земли. В неё входят горячий плотный белый карлик и менее раскалённый красный гигант. Карлик высасывает вещество из своей соседки. Этот украденный газ накапливается в диске вокруг карлика, похожем на кольца Сатурна, только горячие и грязные. В какой-то момент его становится слишком много, и он взрывается, как термоядерная бомба, на несколько дней вспыхивая в 100 тысяч раз ярче Солнца. Но этот взрыв не настолько мощный, чтобы уничтожить ни одну из двух звёзд, поэтому процесс начинается заново и повторяется каждые 80 лет.

Прогнозы, когда произойдет взрыв новой звезды, разнятся, но большинство астрофизиков сходятся во мнении, что это произойдёт до конца года — скорее всего, к концу августа.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Последние материалы
Как сохранить здоровье и урожай томатов в непогоду
Эксперт оценил сильные и слабые стороны подержанного Nissan Note с АКПП
Простой рецепт картофельного рулета, от которого все гости будут в восторге
Выплаты фармкомпаний российским врачам сократились на 17%
Отец Анны Пересильд заявил, что дочь стала отказывать поклонникам в фотографии
Сергей Зверев высказался о внешности Аллы Пугачёвой
В Минюсте РФ высказались об иноагентстве Пугачёвой
"СберСтрахование" выплатит страховки, пострадавшим от прорыва дамбы на Беломорканале
К плохо обучаемым собакам нужен особый подход и терпение
Стало известно, как ускорить созревание картофеля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников