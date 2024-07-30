Все телескопы мира направлены туда, где в августе-сентябре вспыхнет звезда ярче ста тысяч солнц

LA Times рассказала о тысячах ожидающих вспышку звезды T CrB астрономов-любителей

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

"Вы когда-нибудь видели, как взрывается звезда? Скоро у вас появится такой шанс", — анонсирует Los Angeles Times в понедельник.

Фото: NASA by Goddard Space Flight Center, PDM

Репортаж под таким заголовком посвящён тысячам астрономов-любителей со всего мира, направивших свои телескопы на созвездие Северной Короны. В августе-сентябре там должна вспыхнуть звезда T Coronae Borealis или T CrB.

NASA и другие научно-исследовательские организации возлагают большие надежды на наблюдения любителей, потому что точная дата вспышки неизвестна, а тратить всё рабочее время и ресурс профессионального оборудования на один объект нерационально.

По словам директора по работе телескопов и почётного исполнительного директора обсерватории Маунт-Вильсон Тома Менегини, как только любители сообщат о вспышке, все передовые обсерватории на Земле и в космосе, включая космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб", переключатся на её наблюдение.

"Многие с нетерпением ждут, когда же увидят новый бриллиант в короне", — подтвердила профессор астрономии из Калифорнийского технологического института Манси Касливал, которая планирует использовать Паломарскую обсерваторию на северо-востоке округа Сан-Диего для наблюдения за событием.

T CrB — на самом деле двойная звёздная система в 3000 световых лет от Земли. В неё входят горячий плотный белый карлик и менее раскалённый красный гигант. Карлик высасывает вещество из своей соседки. Этот украденный газ накапливается в диске вокруг карлика, похожем на кольца Сатурна, только горячие и грязные. В какой-то момент его становится слишком много, и он взрывается, как термоядерная бомба, на несколько дней вспыхивая в 100 тысяч раз ярче Солнца. Но этот взрыв не настолько мощный, чтобы уничтожить ни одну из двух звёзд, поэтому процесс начинается заново и повторяется каждые 80 лет.

Прогнозы, когда произойдет взрыв новой звезды, разнятся, но большинство астрофизиков сходятся во мнении, что это произойдёт до конца года — скорее всего, к концу августа.