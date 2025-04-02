Трансграничный экстрим! Как туристы пересекают границу на зиплайне между двумя странами за 60 секунд

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Теперь всего 60 секунд отделяют Андалусию в Испании от Алгарве в Португалии благодаря уникальному виду транспорта — трансграничному зиплайну.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зиплайн

Это единственная в мире зиплайн-линия, пересекающая государственную границу! В Санлукар-де-Гвадиана (Андалусия, Испания) трос едва заметен на фоне пейзажа. Но стоит подняться к замку Санлукар, и перед вами откроется площадка Zipline Limitezero. Эта 720-метровая зиплайн-линия соединяет испанский муниципалитет с португальским Алкутимом (Алгарве). Два города разделяет всего 150 метров реки, но мостов здесь нет, что и вдохновило англичанина Дэвида Джармана создать первый в мире трансграничный зиплайн.

"Место было идеальным. В мире зиплайнов всегда стремятся к большей скорости, высоте и расстоянию. Конкуренция огромна, но уникальность этой линии делает её особенной", — рассказывает он в интервью TF1.

Каждый год более 10 000 смельчаков платят 25 евро, чтобы покататься на этом экстремальном аттракционе. Полёт занимает всего 60 секунд, а скорость достигает 70-80 км/ч. Это настоящая "машина времени": из-за часового пояса при приземлении в Португалии часы показывают на час меньше, чем в момент отправления.

После приземления в Алкутиме нужно всего 5 минут пешком, чтобы дойти до пристани, откуда каждые полчаса ходит паром обратно в Испанию (стоимость парома оплачивается отдельно).

Важно учитывать, что зиплайн не работает с середины ноября и до середины февраля, передает lefigaro

Уточнения

Зиплайн зип-лайн — спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки. Широко используют в качестве приключения или развлечения и получения острых ощущений.



