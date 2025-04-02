Айза обвинила знакомых Паши Техника в проблемах рэпера со здоровьем

Блогер Айза Долматова обрушилась с обвинениями на окружение Паши Техника, который сейчас лежит в коме в клинике в Таиланде.
Бывшая жена рэпера Гуфа, которая не понаслышке знает о проблемах с зависимостями, прокомментировала ситуацию с плачевным состоянием здоровья рэпера Паши Техника.
Она считает, что в произошедшем виноваты знакомые блогера.
"Паша очень классный человек, окружение его — дерьмо. Не знаю, что с ним случилось в Тайланде, но молюсь за его скорейшее выздоровление", — написала Айза в социальных сетях.
Айза пожелала Павлу выздоровления и борьбы со своими зависимостями. Она также уверена, что блогеру нужно полностью поменять людей в своём окружении.
Ранее сообщалось, что блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника.
Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; род. 1 июля 1984, Москва) — российский рэпер и музыкальный продюсер. Один из основателей группы Kunteynir.
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