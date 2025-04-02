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Попробуйте на вкус следующую поездку! Мороженое со вкусом улиток и чеснока — как авиакомпании умеют удивлять

1:11
Экономика

Авиакомпания EasyJet представила необычное мороженое со вкусом улиток и чеснока, которое подается с хрустящими кусочками сахара, имитирующими панцирь.

мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Beingmarathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мороженое

Это мороженое для направлений "Франция" — один из пяти смелых вкусов, созданных в честь открытия новой базы авиакомпании в лондонском Саутенде. Каждый вкус вдохновлен местом назначения, куда можно полететь с ЕasyJet. 

Среди других предложений есть марокканский "Острый тажин" с абрикосами и специями, итальянское "Качо э Пепе" с лимонной цедрой, пармезаном и молотым черным перцем, а также испанская "Сангрия и шоколад". Завершает коллекцию мороженое "Пастель де Ната", вдохновленное португальским заварным пирогом.

Пассажиры, вылетающие из аэропорта Саутенд, могут попробовать любое лимитированное мороженое. Генеральный директор ЕasyJet Holidays Гарри Уилсон отметил, что мороженое ассоциируется с Саутендом и является символом радости от отпуска, предлагая клиентам "попробовать на вкус" их следующую поездку, передает New York Post.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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